Correios lança campanha online de envio de cartinhas para o Papai Noel

Cartinhas para o Papai Noel dos Correios devem ser enviadas online —( Foto: Divulgação Ascom/Correios)

Os correios lançou na tarde desta quarta-feira (18) a campanha Papai Noel dos Correios 2020 digital. Este ano, por causa da pandemia, o envio das cartinhas será virtual, por meio do blog do papai noel dos correios. Podem participar crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a organização do projeto a adaptação foi necessária para assegurar a realização, com segurança, de um dos maiores projetos sociais do país. A iniciativa, além de estimular as crianças a escreverem cartas, propaga também os valores natalinos, como solidariedade e esperança.

Como enviar a cartinha

As cartinhas devem ser escritas à mão e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio no link do blog da campanha. As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação serão disponibilizadas para adoção no Blog da campanha.Também podem participar os alunos até o 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas, e as crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Como adotar

Para quem quiser adotar uma cartinha, e ser padrinho e madrinha da campanha, também deve acessar o blog do papai noel dos correios e se cadastrar. Lá vão estar as cartinhas disponíveis e as sugestões de locais para entrega dos presentes, que será feita presencialmente, obedecendo aos protocolos de segurança, como o uso de máscaras.

Por G1 PA — Belém

