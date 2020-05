Correios prorrogam inscrições em processo seletivo até 29 de maio

Entre os requisitos avaliados pelos Correios no processo, está a renda familiar (Foto:Reprodução)

São 4.462 vagas no Programa de Aprendizagem de Assistente Administrativo e Assistente de Logística

Foram prorrogadas até o fim do mês de maio as inscrições para participar da seleção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) em 2020. A empresa inscreve até 29 de maio, por meio de seu site, no processo seletivo que vai preencher 4.462 vagas no Programa de Aprendizagem de Assistente Administrativo e Assistente de Logística. Do total de vagas abertas, há reserva de 10% para pessoas com deficiência e 20% para os candidatos negros.

Há chances para cidades localizadas no Distrito Federal e nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Podem participar candidatos que possuam nacionalidade brasileira ou estrangeira; que tenham idade entre 14 e 22 anos completos, no ato da contratação; que estejam cursando, no mínimo, o 6º ano do ensino fundamental ou matriculados e frequentando a escola, caso não tenham concluído o ensino médio; que não tenham sido contratados anteriormente como jovem aprendiz pelos Correios e que não tiveram vínculo empregatício com a empresa; e que tenham disponibilidade para cumprir jornada de aprendizagem de 20 horas semanais.

Além da inscrição, o processo seletivo também conta com a fase de comprovação da renda familiar mensal, idade, escolaridade e participação em programas sociais; fase pré-admissional, em que, além dos exames médicos admissionais, será realizada a matrícula no curso de aprendizagem e a entrega dos documentos pessoais de comprovação das exigências para o ingresso; e a fase de contratação, que será feita gradualmente, conforme as necessidades dos Correios. A seleção terá a validade de um ano, podendo ser prorrogada uma vez pelo mesmo período.

