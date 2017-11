Correios recebe 11 mil cartinhas com pedidos para o natal

Remetentes são crianças de até dez anos em estado de vulnerabilidade social.

Campanha Papai Noel dos Correios foi lançada nacionalmente, na manhã de ontem, em sua 28ª edição no Brasil – a 27ª no Pará. A ação se tornou uma das maiores iniciativas natalinas no País, com 11 mil cartas destinadas ao Papai Noel e cadastradas pela empresa só no Estado, em 2017. A maioria, cerca de 6 mil, é de escolas públicas municipais e estaduais da Região Metropolitana de Belém. O restante proveio dos municípios de Castanhal, Santarém, Paragominas e Marabá, todas escritas por crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade ou por pessoas com algum tipo de deficiência, sem limite de idade.

Em Belém, o lançamento da campanha ocorreu na Agência Central da Avenida Presidente Vargas, onde também foram apresentados ao público os selos do Natal 2017. “O projeto Papai Noel dos Correios tem o objetivo de chegar até as crianças mais carentes e se tornou uma referência em todo o Brasil. A cada ano mais pessoas, empresas e escolas aderem. É uma satisfação poder contribuir com o Natal dos menos favorecidos e participar de um projeto que nos

caracteriza como uma empresa cidadã”, afirmou ontem o superintendente dos Correios no Pará, Joclau Barra Lima.

Este ano, 47 escolas dos municípios participantes foram escolhidas para receber a campanha. Cada pessoa que decide adotar uma carta é identificada como “madrinha” ou “padrinho” dos Correios. Além do ponto fixo de adoção das cartas, na própria Agência Central, disponível para a população até o dia 15 de dezembro – tanto para a coleta das cartas como para a entrega dos presentes -, a organização dos Correios decidiu disponibilizar um novo método de

adoção em 2017, via internet.

“A nossa agência é uma das cinco que recebe esse novo modelo piloto de adoção. Além de Belém, Cuiabá, São Paulo, Porto Alegre e Recife também contam com a novidade. A pessoa entra no blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios, cria uma conta e visualiza mais de 500 cartas. Cada pessoa pode adotar, via internet, até cinco cartas, e entregar o presente nos Correios”, explicou a coordenadora estadual da campanha, Ana Leite.

Para a modalidade digital, as cartas vão estar disponíveis do dia 13 ao dia 24 de novembro. Os presentes devem ser entregues neste mesmo período. “Tem muitas pessoas que não podem fazer a adoção pessoalmente, então a gente decidiu aderir ao novo método”, acrescentou a coordenadora. “Nem sempre conseguimos que as cartas sejam todas adotadas, mas fazemos esforço máximo para isso”.

