Correios retomam entregas no Pará, após 12 dias de greve

De acordo com sindicato da categoria, cerca de 60% dos quase 2500 funcionários operacionais pararam durante paralisação.

Os Correios retomaram as atividades na terça-feira (9), após 12 dias de greve dos funcionários. De acordo com a agência, na maioria das localidades, a carga em atraso deve ser normalizada ainda esta semana.

De acordo com Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado do Pará (Sincort-PA), para regularizar as operações em todo o Estado será necessário mais uns dias. “Somos quase 2500 funcionários do setor operacional e cerca de 60% parou para retomarmos todas as entregas, acredito que no máximo até a próxima terça-feira (16), será possível”, explica.

Nos Estados onde ainda houver carga represada, as ações contingenciais continuarão a ser adotadas até que as entregas sejam normalizadas.

Operação normal

Os Correios estão funcionando com normalidade em todo o Brasil, de acordo com a agência, que informou que 99,85% do total de empregados dos Correios está trabalhando.

Desde o início da paralisação, os Correios divulgaram que colocaram em prática um plano de continuidade, estabelecendo ações de contingência para amenizar os imapactos à população. Entre as medidas estão o deslocamento de empregados administrativos para auxiliar na operação, contratação de mão de obra temporária e realização de mutirões nos fins de semana.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...