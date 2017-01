Correios se preparam para virar operadora de telefonia em fevereiro

A novidade móvel virtual tem como alvo o público das classe C e D

Os Correios vão virar uma operadora de celular a partir de fevereiro. Batizada de MVNO, sigla em inglês, a novidade móvel virtual tem como alvo o público das classe C e D e pretende apostar na alta capilaridade dos serviços, com 12 mil agências.

Com a autorização do Ministério das Comunicações, a criação da operadora tem como proposta alcançar um milhão de usuários até o fim do ano. Segundo informações do Olhar Digital, os Correios fecharam acordo com uma empresa para prestar serviços, já que não haverá estrutura própria.

Como MVNO, os Correios não terão infraestrutura própria. A estatal fechou acordo com a empresa EUTV, também conhecida pelo nome fantasia Surf Telecom, para prestação do serviço. Curiosamente, a Surf também é uma MVNO, que usa a infraestrutura da TIM para operar nacionalmente.

Inicialmente, a ideia da estatal é comercializar, somente planos pré-pagos. Os chips e as recargas poderão ser compradas nas agências pelo Brasil.

Fonte: Notícias ao minuto.

