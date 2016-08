Corte trapézio de Juliana Paes é a bola da vez

Apelidado de trapézio, o corte da vez que tomou conta dos cabelos das celebridades é um bob Chanel com leve franja lateral e desfiado nas pontas. As informações são do UOL.

Para o hair stylist Tiago Parente, responsável pelos cabelos de Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Paolla Oliveira e Leandra Leal, as mulheres devem evitar cabelos retos e longos.

“É importante que o corte seja feito a seco, para não perder o controle do comprimento e o cabelo ir parar na orelha”, alerta.

O corte, segundo o hair stylist, rejuvenesce e dá um toque sofisticado. “Esse corte está bombando lá fora. As famosas começaram a cortar o cabelo mais curto porque no hemisfério Norte é verão”, explica.

Segundo o especialista, podem aderir ao corte trapézio quem tem cabelos levemente ondulados e sem muito volume.

“O corte pode variar dependendo do tipo de cabelo. Pode ter franja, ser reto, desfiado e mais comprido na frente, o que importa é que o trapézio apareça”, destaca.

(Com informações do UOL)

