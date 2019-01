COVARDIA -Empresário denuncia sargento da Rotam após levar tapa no rosto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Estou aqui de peito aberto, pode colocar meu nome aí. Todos do bairro me conhecem e sabem que sou um homem honesto e trabalhador. Tenho pequenos negócios espalhados pelo bairro e creio que não merecia sofrer o que sofri da polícia hoje”, desabafa.

Leidomar, que também atua em ações sociais para diminuir a criminalidade no bairro, explica que, apesar do medo de sofrer retaliação por parte dos agentes envolvidos, deseja justiça para que este tipo de comportamento policial seja corrigido pela instituição.

“Quando eu vi meu sobrinho sendo revistado pelos agentes saí de casa, fui educadamente falar com eles e chamá-lo para trabalhar. Ele me ajuda em uma loja de acessórios para telefonia que tenho e estávamos de saída. Foi quando este agente começou a mandar eu calar a boca, me chamando de verme imundo pra baixo. Após isso ele se aproximou de mim e desferiu um forte tapa em meu rosto”, relata.

You May Also Like