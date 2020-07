Covid-19 – Corte de energia elétrica,água e internet continuam proibidos no Pará

Cortes de serviços essenciais, como água e energia, continuam proibidos no Pará

O prazo encerraria no dia 15, mas foi prolongado por mais quinze dias

O corte de serviços essenciais, tais como fornecimento de energia elétrica, de água e o acesso à internet de planos residenciais, continua proibido pelo governo do Pará, conforme determinação no Decreto Estadual 800/2020, publicado com alterações em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quarta-feira (15). O prazo encerraria no dia 15, mas foi prolongado por mais duas semanas, até o dia 31 de julho.

A medida faz parte do programa ‘Retoma Pará’, do governo estadual, que prevê a retomada segura e responsável de atividades não essenciais, de acordo com o sistema de bandeiramento das regiões. O decreto estadual traz o indicativo do Estado sobre o cenário epidemiológico de todas as oito regiões paraenses de regulação, levando em consideração estudos técnicos e científicos, além das taxas de contágio da doença e de ocupação de leitos destinados a pacientes em tratamento de covid-19.

