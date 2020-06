Covid-19- Número de recuperados supera o de casos ativos em Novo Progresso

Slogan da Campanha em Novo Progresso (foto:Reprodução)- Pela primeira vez desde que a pandemia chegou a Novo Progresso o crescimento de casos curados supera a evolução de novos positivados.

Em um intervalo de cinco dias, compreendendo 12 a 16 de junho, o aumento de casos positivados foi de 20 na cidade. Porém, o crescimento de cura foi maior, chegando a 41 no período. Hoje o número total de curados é 199.

Outro dado positivo é referente as internações devido ao Coronavírus na região. Neste momento 5 pacientes internados, o que representa uma boa margem e ainda não é considerado número de alerta vermelho e sim atenção.

Boletim de 16 de Junho de 2020

Em boletim epidemiológico divulgado hoje (16), pela Secretaria de Saúde , o Municipio de Novo Progresso totalizou 199 pacientes curados de coronavírus. Um total de 233 casos nesta terça-feira (16), o municipio contabiliza 199 pessoas que receberam alta de acordo com orientação do Ministério da Saúde.

O boletim informou que o número de pacientes curados no municipio superou o de casos ativos, que contabilizou 233. Destes, 5 estão internados 28 em isolamento domiciliar.

Veja o Boletim

Ficar Em Casa

Ficar em casa é importante porque, segundo as autoridades de saúde, é a única maneira mais eficaz no momento para frear o aumento repentino no número de casos, o que poderia causar um colapso no sistema de saúde pela falta de leitos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Um colapso causaria a diminuição drástica da capacidade do sistema de saúde em cuidar dos pacientes, o que aumenta a chance de óbitos por Covid-19 e também por outras doenças.

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

