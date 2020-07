Covid-19- Números de mortes aumenta e registra 698 casos da doença em Novo Progresso

Quase metade dos municípios com menos de 100 mil habitantes já registra mortes por Covid-19; maioria não tem sequer um leito de UTI e depende de cidades maiores,dados do Ministério da Saúde.

Quase metade dos municípios com menos de 100 mil habitantes já registra mortes por Covid-19; maioria não tem sequer um leito de UTI e depende de cidades maiores,dados do Ministério da Saúde.

Quase metade dos municípios com menos de 100 mil habitantes já registra mortes por Covid-19; maioria não tem sequer um leito de UTI e depende de cidades maiores,dados do Ministério da Saúde.

Novo Progresso , cidade do interior do PA, faz parte dos municípios sem UTI ,registra aumento no numero de mortes, muitos tratam da doença em suas residenciais e apostam em medicamentos sem comprovação científica.

Novo Progresso , cidade do interior do PA, faz parte dos municípios sem UTI ,registra aumento no numero de mortes, muitos tratam da doença em suas residenciais e apostam em medicamentos sem comprovação científica.

Novo Progresso , cidade do interior do PA, faz parte dos municípios sem UTI ,registra aumento no numero de mortes, muitos tratam da doença em suas residenciais e apostam em medicamentos sem comprovação científica.

As mortes por Covid-19 em Novo Progresso , foram registradas em idosos, conforme a estatística as podem ser explicadas em parte pela falta de estrutura em saúde. Segundo levantamento da Pública, entre esses municípios, 80% não possuíam sequer um leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) antes da pandemia – e 78% seguiram sem UTIs até o mês de maio, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Cerca de 88 milhões de brasileiros, mais de um terço da população do país, vivem em municípios com menos de 100 mil habitantes.

As mortes por Covid-19 em Novo Progresso , foram registradas em idosos, conforme a estatística as podem ser explicadas em parte pela falta de estrutura em saúde. Segundo levantamento da Pública, entre esses municípios, 80% não possuíam sequer um leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) antes da pandemia – e 78% seguiram sem UTIs até o mês de maio, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Cerca de 88 milhões de brasileiros, mais de um terço da população do país, vivem em municípios com menos de 100 mil habitantes.

As mortes por Covid-19 em Novo Progresso , foram registradas em idosos, conforme a estatística as podem ser explicadas em parte pela falta de estrutura em saúde. Segundo levantamento da Pública, entre esses municípios, 80% não possuíam sequer um leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) antes da pandemia – e 78% seguiram sem UTIs até o mês de maio, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Cerca de 88 milhões de brasileiros, mais de um terço da população do país, vivem em municípios com menos de 100 mil habitantes.

A pandemia de coronavírus: falta de conhecimento da população ou descaso com a vida?

Aglomerações foram do Controle, a população faz pouco caso com a doença, e sai as ruas – praias, lago municipal, bares e lanchonetes voltam a ter congestionamento de pessoas no final de semana. A Policia Militar que faz o cerco , não consegue dar conta dos estabelecimentos comerciais que não cumprem o horário, com contingente menor , os casos ficam fora do controle.

A população não mostra preocupação com a pandemia, saem as ruas não respeitando as normas em vigor para ficar em casa.