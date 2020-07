Covid-19: prefeitura de Novo Progresso inaugura 20 leitos de enfermaria

Com o objetivo de ampliar o atendimento a pacientes com covid-19, a prefeitura de Novo Progresso inaugurou hoje (2) uma ala de 20 leitos de enfermagem, que funcionará em um anexo do Hospital Municipal de Novo Progresso. Os leitos estão divididos em 200 metros de obra com banheiro, oxigênio, respiradores , as salas são climatizadas, os quartos são destinados a suprir demandas de média complexidade.

Leia mais:Major da Policia Militar, alerta para o cumprimento do decreto e não descarta o pedido de “Lockdown” em Novo Progresso

Segundo o prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PL), o objetivo é que a unidade siga funcionando mesmo após a pandemia. Durante a cerimônia de inauguração do espaço, Macarrão alembrou que o município decretou diversas medidas para combater a pandemia e reafirmou a importância das medidas de isolamento social.

“O mundo inteiro tem enfrentado essa pandemia, e o grande segredo para o enfrentamento é a ampliação dos leitos hospitalares, para poder tratar aqueles que estão doentes e do isolamento social”, afirmou o prefeito.

Macarrão destacou que “o Poder Público está fazendo sua parte” e que, as dificuldades são muitas, precisamos concluir o nosso Hospital, e ampliar os leitos , precisamos de UTI para atender nossos pacientes,concluiu.

Assista ao Vídeo

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Veja Fotos



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...