Covid-19: Prefeitura vai publicar decreto para liberar festas em Novo Progresso

Em reunião realizada na manha desta terça-feira (11), com classe representativas da sociedade progressense, com a participação da Secretaria de Saúde e pessoas ligadas ao setor de eventos, ficou confirmado que para a próxima semana um novo decreto vai autorizar a volta gradual das casas de festa com medidas restritivas em Novo Progresso.

Antes mesmo antes de o governo do Estado decidir não prorrogar a quarentena restritiva para a região, o prefeito de Novo Progresso Macarrão (PL) , antecipou que vai flexibilizar e bastante as regras no combate ao avanço da pandemia do coronavírus. Segundo a informação no novo decreto, terá a liberação de clubes, cursos presenciais técnicos, de idiomas e profissionalizantes e de casa de festas, que poderão realizar eventos com quantativo de pessoas equivalente a capacidade do local. O prefeito foi um dos administradores municipais que evitou o “lockdown parcial” determinado no meio a pandemia pelo governo do Pará .

Para as casas de festas, o decreto municipal deverá trazer todas as medidas sanitárias, incluindo recomendação para que crianças e pessoas do grupo de risco não participem.

A medida foi comemorada pelo setor nas redes sociais- Veja abaixo

Hoje pela manhã foi feita uma reunião onde participaram o prefeito Macarrão, Assessoria Jurídica, Associação Comercial (ACINP), a Secretaria de Saúde e os envolvidos no setor de eventos do município de Novo Progresso.

Após conversa ficou decidido que o setor de eventos festivos voltará a funcionar de forma gradual e com as devidas restrições a partir da semana que vem.

Agradecemos o Poder Executivo em nos escutar e dar esse apoio!

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

