CPC de Santarém faz perícia em veículos apreendidos em operações policiais em Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A estrutura sofreu danos após manobra mal sucedida pelo condutor de um caminhão, que atingiu o telhado da garagem e a derrubou. O incidente aconteceu no dia 9 de julho e causou prejuízos materiais em um compressor e em um motor do posto.

De acordo com o delegado, carros e motos periciados foram apreendidos nos últimos meses, sendo que alguns com registros de roubos e furtos apresentando sinais de adulteração em chassi e motor.

Veículos apreendidos durante operações policiais em Rurópolis passaram por perícia na quarta-feira (10). O levantamento foi feito por uma equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) de Santarém, no oeste do Pará.

You May Also Like