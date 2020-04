CPC Renato Chaves realiza processo de seleção para contratação de 178 temporários

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os salários variam entre R$ 1.602,00 e R$ 8.482,04. Ao todo, serão 178 vagas distribuídas entre os cargos de auxiliar operacional para remoção cadavérica com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B (132), auxiliar técnico de perícia Enfermagem (23), profissional de Enfermagem com nível superior (03), auxiliar técnico de perícia Radiologia (10), técnico de laboratório (05) e perito médico legista (05).

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) disponibilizou vagas ao quadro funcional em caráter temporário e para contratação imediata em função da pandemia da Covid-19. As oportunidades são destinadas para Belém, e demais unidades regionais e núcleos avançados do CPCRC. As inscrições serão feitas apenas pelo e-mail chamadapublica@cpc.pa.gov.br.

