Crânio Humano encontrado na mata em estrada vicinal de Novo Progresso

(Foto: Foto Jornal O Jamanxim – crânio humano é encontrado em área de mata.)

Crânio humano é encontrado em área de mata, na vicinal Marajoara em Novo Progresso.

A Policia Civil de Novo Progresso, após receber denúncia anônima que havia sido encontrado um crânio humano na localidade da Vicinal Marajoara, km 34, a Polícia se deslocou ate o local, onde pode constatar a veracidade da denúncia.

O crânio humano foi encontrado no sábado dia 14 de Setembro de 2019, estava na mata as margens da vicinal Marajoara, não foi possível identificar o sexo, estava carbonizado com sinais de disparo de arma de fogo. A policia acredita que a vítima foi executada e posteriormente teve seu corpo carbonizado, sendo utilizados pneus de veículo.

A polícia civil realizou o procedimento de análise do local, e posteriormente removeu o crânio e encaminhou ao Hospital Municipal de Novo Progresso; que ocorrido foi registrado na delegacia de Polícia Civil e segue em apuração sobre autoria e motivação do crime.

