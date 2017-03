Cratera na BR-155 isola cidades do sul do Pará

O trânsito em umas das principais rodovias do sul do Pará, a BR-155, está interrompido desde as primeiras horas desta sexta-feira (17). Uma imensa cratera se formou no trecho entre as cidades de Rio Maria e Redenção durante a forte chuva que caiu na região desde a noite de quinta-feira (16). Uma longa fila de veículos se formou no trecho logo que o asfalto rompeu.

Um bueiro existente no local não agüentou a pressão do grande volume de água e acabou sendo levado juntamente com uma camada do asfalto, rompendo o tubo de metal sob a via.

Segundo policiais civis do município, um caminhão saiu da pista ao passar pelo local, porém, não há informações sobre vítimas.

O buraco está localizado as proximidades da estrada que dá acesso a cidade de Floresta do Araguaia. De acordo com informações levantadas no local, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) foi informado da situação e ficou de enviar uma equipe técnica no local para ver qual a solução emergencial deve ser adotada para acabar com o problema.

É segunda vez que o trânsito fica interrompido próximo a Redenção. Em novembro de 2014, a rodovia ficou com problema por 15 dias.

Por telefone, o DOL procurou a Polícia Rodoviária Federal, que se limitou a dizer que não possui base próxima à área.

O Dnit informou ao DOL que “a empresa responsável pela manutenção já se encontra mobilizada e providenciou o transporte de um bueiro novo, maquinário e pessoal especializado”. A previsão de liberação do tráfego é neste sábado (18).

