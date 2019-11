Creche entrega bebê com mais de 15 marcas de mordida para a mãe

(Foto:Reprodução) – Quatro funcionárias foram afastadas temporariamente do cargo

A mãe do menino de 1 ano e 5 meses registrou boletim de ocorrência por lesão corporal, após o filho voltar machucado de uma creche de Severínia (SP). Ela contou que se assustou ao ver que a criança tinha ao menos 15 marcas de mordidas pelas costas, orelhas, barriga e rosto.

A mãe afirma que recebeu um telefonema da creche, dizendo que o filho estava machucado porque uma criança o mordeu. “Eu não conseguia nem imaginar o que era. Quando minha irmã me mandou fotos, eu fiquei sem perna. Queria ver meu filho, queria ele do meu lado. Não me conformo. Estou chocada com a escola. Inexplicável”, disse a mãe.

Ela procurou a delegacia da cidade para denunciar o caso na manhã da última quarta-feira (20). Após o caso, quatro funcionárias da instituição foram afastadas temporariamente do cargo, e a Polícia Civil informou que investigará a denúncia.

A tia da criança alega que as funcionárias da creche não souberam explicar o que aconteceu com o menino. Elas apenas disseram que o bebê estava no berçário com outras duas crianças.

“Eu não tive nem reação. Assim que eu o vi, não acreditei, parecia que tinha sido espancado. O rosto dele estava inteiro inchado. Quem falou comigo foi somente a secretária de Educação, mas não teve explicação alguma”, contou a tia.

A secretaria de Educação informou que oito monitoras trabalham na creche e que quatro estavam na hora em que o menino foi mordido.

“Eu quero que seja esclarecido. Quero imagens de câmeras e tudo. Não me conformo até agora por saber que tinham monitoras no momento e que não ouviram o choro. Não culpo as crianças que fizeram isso, porque são inocentes, mas as funcionárias terão de pagar”, disse a mãe.

