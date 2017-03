Creche Odair Videira! Passeio na rua, Prefeitura, Câmara…fora da creche…é muita aventura e descobe

Experimentar um passeio com as crianças, as crianças da creche Odair Videira, do Jardim América,foram levadas na manhã desta sexta-feira(10) conhecer a prefeitura, Câmara Municipal foi fonte de pesquisa inovadora e motivadora do processo de crescimento.

Segundo a professora Claudia, a idéia foi levar sua turma para conhecer órgãos publicos? O que tem para conhecer por perto? Tem praça com verde? Tem canteiros com flores? Como funcionam as instituições da nossa idade? Como os pequenos se sentem e como se comportam ao saírem da creche?

Pensando no que fazemos… provocando desejo de mudança…

As crianças provavelmente conhecem e utilizam todos os espaços da creche. Permanecem dia após dia em salas mais que conhecidas… sempre com os mesmos brinquedos… sem nenhuma mudança instigante…”resolvemos inovar e foi um sucesso”, disse a professora, durante um delicioso café da manhã oferecido às crianças na Câmara Municipal.

Por que esse tipo de experiência e a vivência são únicas e devem ser incentivadas!

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil afirma que as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. Então, as aprendizagens são construídas com as pessoas e os espaços! A interação com adultos e outras crianças ajuda o pequeno a significar o mundo e a si mesmo, a realizar um número crescente de diferentes aprendizagens e a constituir-se como um ser histórico singular.

Nessa jornada, cabe ao educador a imprescindível tarefa de planejar, participar, mediar e proporcionar às crianças um espaço físico adequado, provocador, um ambiente acolhedor e seguro. Assim, as crianças podem, de várias formas, conhecer e experimentar o ambiente em que vivem, com interferências que, de maneira indireta, ampliam suas pesquisas e enriquecem as descobertas.

Assim, a ocupação de diferentes espaços é fundamental para a formação integral dos pequenos, amplia a visão de mundo e a bagagem de conhecimentos, fortalece os vínculos e estimula a socialização.

“Uma saída da creche consiste na oportunidade que o grupo tem em ultrapassar o ambiente da sala, podendo conhecer novos lugares e diferentes situações de pesquisa e aprendizagens: uma aventura! A criança certamente usará todos os sentidos nas novas descobertas, o que contribuirá para o seu desenvolvimento cultural, social, pessoal e intelectual”finalizou a educadora. Diretora da creche Odair Videira.

Reportagem José Barros – Cultura FM 87.9

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...