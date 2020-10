Creche Primeiros Passos lança programa “Conta pra Mim” na semana da criança em Novo Progresso

Escolas da Rede Municipal de Ensino entraram no clima do “Dia das Crianças”

A Creche Primeiro Passos convida os Pais para levar seus filhos no dia 8 de Outubro de 2020 para participa do lançamento do programa do Governo Federal ‘Conta Pra Mim” nas dependência da escola que tem o endereço na Avenida João Atiles como início as 17 horas.

Entenda o Programa

O futuro de uma criança começa a ser desenhado no ambiente familiar, principalmente ao longo da primeira infância. Por isso, seguindo os rumos apontados pela Política Nacional de Alfabetização (PNA), o Ministério da Educação lançou o programa Conta pra Mim, que tem como objetivo a ampla promoção da Literacia Familiar. Afinal, a aprendizagem da linguagem oral, da leitura e da escrita começa em casa, na convivência entre pais e filhos.

Portaria de Instituição do Programa

Lançado em dezembro de 2019, o programa Conta pra Mim, da Secretaria de Alfabetização, é disciplinado pela Portaria MEC nº 421, de 2020. O público-alvo são todas as famílias brasileiras, tendo prioridade aquelas em condição de vulnerabilidade socioeconômica.

Literacia familiar é estimular as crianças a desenvolverem, por meio de estratégias simples e divertidas, quatro habilidades fundamentais: ouvir, falar, ler e escrever!

Conheça os materiais do Conta pra Mim e prepara-se para aprender e se divertir bastante, acesse o link AQUI

