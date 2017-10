Crédito para reforma agrária vai beneficiar 965 famílias em Juruti no Oeste do Pará

(fotos Incra Oeste do Pará) –A superintendência Regional do Incra no Oeste do Pará vai investir mais de R$ 2,7 milhões em aplicação de créditos a famílias do Projeto Estadual de Assentamento Agroextrativista Curumucuri, localizado no município de Juruti (PA).

O recurso vai beneficiar 965 famílias – reconhecidas pelo instituto como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária – como uma complementação do Crédito Instalação na modalidade Apoio Inicial, conforme previsto no Decreto 9.066/2017.

Servidores do Incra deslocaram-se a Juruti, em 8 de outubro, para assegurar a assinatura dos contratos de 965 famílias assentadas no projeto Curumucuri. A equipe deve permanecer no local até 20 de outubro para concluir o trabalho, retornando em seguida à sede da autarquia em Santarém.

Os contratos permitem a operacionalização dos recursos com a liberação de R$ 2.800 a cada família. O crédito é concedido pelo Incra para a aquisição de itens de primeira necessidade, como bens duráveis, medicamentos, ferramentas e insumos agrícolas. É proibida a compra de bebidas alcoólicas, fumo, armas de fogo e munição.

Antes da assinatura dos contratos, técnicos da autarquia promoveram reuniões no projeto Curumucuri para esclarecer as regras e as rotinas de aplicação de crédito. A adesão é voluntária por parte de beneficiário reconhecido.

As famílias recebem o recurso via cartão emitido pelo Banco do Brasil, que possibilita o saque ou o uso para compras em débito. O recebimento do dinheiro deve ocorrer em novembro.

Do valor repassado referente ao crédito Apoio Inicial, o Governo Federal vai conceder 90% de desconto na liquidação do crédito. Os 10% restantes devem ser reembolsados em parcela única, no prazo de três anos, com taxa de juros anual de 0,5%.

O Projeto Estadual de Assentamento Agroextrativista Curumucuri foi criado pelo Instituto de Terras do Pará (Iterpa), mas parte das famílias foram reconhecidas e incluídas na relação de beneficiários do Incra a fim de permitir o acesso a algumas políticas públicas de responsabilidade da autarquia federal.



Assessoria de Comunicação – Incra Oeste do Pará com fotos

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...