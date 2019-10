CREDUC é premiado em cerimônia do Top Educação 2019

Plataforma ganhou na categoria Crédito Educacional

Através de uma pesquisa quantitativa de participação espontânea, aberta ao público, o CREDUC – plataforma de parcelamento próprio das instituições de ensino – ganhou na categoria Crédito Educacional o prêmio Top Educação 2019. A cerimônia de premiação ocorreu nesta segunda-feira (14), no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo.

Integrar a lista de vencedores significa ser bem reconhecida pelo público, uma vez que o prêmio tem, como objetivo, apontar as marcas mais lembradas entre as empresas que atuam na área de educação, conforme ratifica o presidente da Editora Segmento e um dos realizadores do concurso, Edmilson Cardial.

“Consideramos um grande reconhecimento. Fortalece nossos ideais e indica que estamos trilhando o caminho certo, muito embora acreditamos que este reconhecimento seja fruto dos 16 anos de atuação para atender o setor educacional, sempre apresentando a melhor solução para cada momento do setor.

A filosofia do CREDUC é esta: suprir a falta do FIES na melhor condição para o aluno e para as instituições de ensino superior”, celebra Ligia Pimenta, diretora do

CREDUC

O CREDUC é uma plataforma de gestão para o programa de parcelamento próprio das instituições de ensino. É lembrado como flexível, seguro e atrativo. Por meio do CREDUC, a instituição de ensino facilita o pagamento das mensalidades do seu aluno, possibilitando que ele parcele parte do valor no período em que está estudando e, a outra, após a conclusão do curso.

Com o CREDUC a instituição de ensino tem condições de disponibilizar o parcelamento estudantil para os candidatos que querem estudar e não possuem condições de pagar a mensalidade integral. Assim, as mensalidades cabem no bolso do aluno, sendo benéfico para ele porque faz o curso que deseja na instituição que quer e, também, para a instituição porque ganha mais um aluno.

A utilização do CREDUC é gratuita e a própria instituição faz a gestão do seu parcelamento, com total controle dos valores a receber, podendo, ainda, antecipar os recebíveis diretamente em um fundo de investimento exclusivo para parceiros da plataforma.

Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...