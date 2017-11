Creporizinho-Homem é morto por um golpe de bengala de moto.

Na região de garimpo na comunidade de Creporizinho, na madrugada desta segunda-feira (06), por volta de 1 hora foi registrado mais um homicídio.

De acordo com informações repassadas a nossa equipe de reportagem por volta das 6h:30min, uma senhora ao sair de sua residência avistou o corpo do Cigano como era conhecido jogado no chão todo ensanguentado. Foi quando ela acionou a GUPM composta pelos policiais Sgt Renubio, Sgt D. Silva e CB Rabelo, a guarnição foi até o local e constataram a vericidade do homicídio.

A PM tenta colher mais informações para tentar localizar o autor deste crime, mas segundo o Sgt Renubio ninguém viu nada e assim dificulta o trabalho de investigação.



Informações dão conta de que a vítima identificada por “Cigano” foi morto por um golpe de bengala de moto, acertando a região de sua cabeça. A bengala estava distante do corpo pelo menos uns 5 metros de distância, todo sujo de sangue.

O autor deste crime ainda não foi identificado. E o Corpo de Cigano será enterrado na comunidade.

HÁ QUALQUER MOMENTO MATÉRIA SERÁ ATUALIZADA.

