Crepurizão- Reunião trata da exploração mineral no leito do rio Crepuri

Reunião organizada pela Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Crepurizão (Comidec) trata da exploração mineral no leito do rio Crepuri

Na tarde de quarta-feira, 30 de novembro de 2016, no Distrito do Crepurizão, município de Itaituba-PA, por volta das 15h00, aconteceu uma importante reunião que tratou sobre a garimpagem no leito do Rio Crepuri.

Além da classe interessada, fizeram-se presentes os representantes do ICMbio, que a convite do Sr. João Batista Bezerra Ferreira – presidente da Cooperativa, vieram acompanhar a apresentação de um Projeto Piloto denominado SISTEMA DE MINERAÇÃO E GARIMPAGEM INTELIGENTE – SMGI, que deverá ser desenvolvido na região que engloba a exploração mineral ao longo do leito do rio, com a recuperação das áreas degradadas ao longo das margens, projeto este que foi apresentado pela empresa SMIG – CONSULTORIA AMBIENTAL & MINERAL LTDA.

O projeto está dividido em etapas, sendo que a primeira será para recuperar 90 km de áreas degradadas. E os equipamentos a serem utilizados serão as escariantes e dragas que já trabalham no leito do Rio.

Desta forma, a cooperativa pretende, além da exploração mineral, trabalhar a questão ambiental que tanto vem sofrendo com os danos causados, além de dar sustentabilidade legal a estes trabalhadores, visto que, o acompanhamento dos órgãos fiscalizadores é um dos principais elementos para a execução e êxito do projeto.

