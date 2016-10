Crepurizão – Sobrinho mata o tio no garimpo alto alegre

Segundo informações de familiares a morte foi por volta das 17h00 deste sábado (29).

Sobrinho matou a tiros o próprio tio no garimpo alto alegre. A família (esposa), que estava em Itaituba tomou conhecimento da morte do seu esposo através de uma ligação feita pelo Whatsapp.

O homicídio ocorreu por volta das 17 horas deste sábado (29), segundo a família, homem conhecido Antônio Félix Pereira de 56 anos de idade com o apelido de Fá, o acusado e o sobrinho conhecido como Ronaldo está Foragido e a polícia está atrás do elemento que está com a arma do crime e mais um revólver.

Segundo relatos eles já tinham uma rixa antiga por brigas de terras, onde hoje foi inevitável esse homicídio. O corpo foi para o cripurizão e de lá veio para Itaituba de avião, o mesmo decolou com o corpo no pista da fazenda rosa de maio no km 17, amigos e familiares foram até a 19° seccional e fizeram o boletim de ocorrência para solicitar uma perícia no corpo da vítima , o CPC Renato Chaves foi fazer a remoção do corpo para os trâmites legais.

Nota do blog, em que tempos estamos onde o próprio parente tira uma vida de outra pessoa que viu cresce, infelizmente existem pessoas na sociedade que não uma mínima de consciência.

