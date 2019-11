Cresce emprego formal no setor da agropecuária no Pará, diz Dieese

Estudo indica aumento de 1,01% nos postos de trabalho em setembro de 2019. — Foto: Reprodução/TVCA

O emprego formal no campo no Estado do Pará e em vários Estados da Região Norte apresentou saldo positivo em setembro de 2019: 2.483 admissões contra 1.943 desligamentos gerando um saldo positivo de 540 vagas . Este foi o sexto mês consecutivo de crescimento do emprego no campo no estado.

Segundo a pesquisa do Dieese, o balanço mostra que em setembro de 2019 houve crescimento de 1,01% na geração de empregos formais na agropecuária do estado, enquanto em setembro de 2018, o crescimento foi um pouco menor. Foram feitas naquela oportunidade, 2.402 admissões contra 2.130 desligamentos com saldo positivo de 272 postos de trabalhos.

As análises do Dieese-Pa mostram ainda que o Pará lidera as contratações e criação de novas vagas de empregos no setor dentre os estados da região norte, seguido do Tocantins, com 233 vagas; de Rondônia, com 31; e de Roraima, com a geração de 18 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com a pesquisa, em setembro deste ano foram feitas no setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 4.582 admissões contra 3.768 desligamentos, gerando um saldo positivo de 814 postos de trabalhos com crescimento de 0,81% no emprego formal.

