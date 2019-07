Cresce número de ataques a carros-fortes no Pará

(Foto:Reprodução)-Cinco ataques a carros fortes já foram registrados no Pará

Nos primeiros sete primeiros meses do ano, o número de roubos a carros fortes no Pará já é igual ao registrado durante todo o ano de 2018.

Cinco carros fortes foram atacados por quadrilhas de alto poder de destruição no Pará somente nos seis primeiro meses do ano. De janeiro a julho cerca de 18 milhões de reais foram levados em ações criminosas. Esse número soma o total de ataques registrados durante o ano de 2018. Quem trabalha na escolta desse tipo de veículo teme um aumento dos riscos da profissão.

“Isso assusta porque a gente faz esse trabalho todos os dias colocando em risco não só o patrimônio, mas pessoas que trabalham no carro-forte. Tem a certeza que ta saindo de casa pro trabalho, mas não tem a certeza de que vai voltar pro seu lar no final do dia”, desabafa um segurança que faz a escolta de carro-forte.

As quadrilhas especializadas em assaltos a carros-fortes planejam cada ação de forma minuciosa. Estudam desde o percurso feito pela empresas de transporte de valores até os momentos em que os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade. Eles sabem que os quatro vigilantes que ficam nos veículos não tem poder de fogo para reagir. A legislação só permite que eles utilizem estes três armamentos: um revólver calibre 38, uma pistola ponto 380 e uma escopeta calibre 12. Enquanto os bandidos, normalmente, usam fuzis ponto 50 e 556, capazes de perfurar a blindagem e muita dinamite.

Nos primeiros sete primeiros meses do ano, o número de roubos a carros fortes no Pará já é igual ao registrado durante todo o ano de 2018. No dia 15 de julho, bandidos atacaram um carro-forte na BR-316, no distrito de Taciateua, entre os municípios de Castanhal e Santa Maria, na região nordeste do Pará. Doze dias antes, outro veículo de transporte de valores foi alvo de brandidos, em Santa Maria das Barreiras, no sudeste.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (Segup), disse que foram quatro os veículos de transportes de valores roubados até julho desse ano e que investe no combate a esse tipo de crime com ações preventivas, como o envio de policiais militares para cidades do interior do estado em períodos de pagamento salarial.

