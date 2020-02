Cresce número de estudantes interessados em curso de Gastronomia EAD em 2020

Modalidade pode ser oferecida como graduação, tecnólogo e pós-graduação

A cada dia, mais pessoas se interessam pelo ensino a distância (EAD) no Brasil. O país tem cerca de dois milhões de matrículas nessa modalidade de ensino, o que representa 21% do total do ensino superior brasileiro, segundo os dados mais recentes do Censo de Educação Superior. Nesse cenário, o curso de Gastronomia EAD é um dos mais procurados por estudantes.

Essa modalidade de formação pode ser feita como graduação, tecnólogo ou pós-graduação. No curso de Gastronomia EAD, o aluno aprende a dominar a arte da culinária através de aulas específicas para trabalhar o conhecimento teórico e prático do aprendiz.

O curso de Gastronomia ganhou destaque com a audiência dos talent show de culinária como MasterChef, Bake off Brasil, Que seja Doce, Jogo de Panelas, dentre outros exibidos na TV.

Contudo, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o curso de Gastronomia EAD. Por isso, fizemos um guia para responder às principais dúvidas de quem pensa em seguir nessa carreira. Continue lendo!

Como funciona Gastronomia EAD?

O curso de Gastronomia EAD vai apresentar características diferentes conforme a modalidade de ensino.

A graduação em Gastronomia EAD tem duração de quatro anos e, ao término do curso, o aluno está habilitado com bacharelado em Gastronomia. Neste curso, estudante aprende matérias voltadas à bioquímica, história da gastronomia, microbiologia e segurança alimentar.

O curso tecnólogo em Gastronomia EAD, como boa parte dos cursos nessa modalidade, tem duração de dois anos e oferece disciplinas na área de administração, para o gastrólogo ter autonomia para abrir o próprio negócio, bem como aulas sobre ingredientes e bebidas; elaboração de cardápios; controle de qualidade dos alimentos; gerenciamento de equipe; técnicas de montagem e decoração de pratos; dentre outros.

A pós-graduação em Gastronomia EAD é uma especialização importante para os profissionais aprofundarem os conhecimentos na área, além de atualizarem o currículo para serem mais competitivos no mercado de trabalho.

Em ambas as modalidades de curso, o formato das aulas pode ser em vídeo, textos, links para materiais complementares, exercícios e fóruns de discussão. Nesse contexto, o estudante tem uma equipe de tutores à disposição para tirar dúvidas sobre o conteúdo e funcionamento do curso.

Gastronomia EAD tem aulas práticas?

A parte prática do curso de Gastronomia EAD é realizada em formatos diferenciados, de acordo com a instituição de ensino. Por isso, é importante estar ciente de como a prática será realizada antes de fazer a matrícula.

Em algumas faculdades, a aula prática do curso de gastronomia a distância é realizada em encontros presenciais, podendo ser durante algumas vezes por semana ou por semestre.

No entanto, em alguns cursos a aula prática é feita na casa do aluno e o acompanhamento é feito por meio de anotações, em que o estudante deve explicar passo a passo da execução do prato.

Como conseguir bolsas de estudo para Gastronomia EAD?

Diversas instituições brasileiras já oferecem cursos de gastronomia a distância com bolsas de estudo de até 70%, a exemplo da Cruzeiro do Sul, Unicesumar e Uniasselvi. Para conseguir basta acessar o site do Educa Mais Brasil, escolher a modalidade do curso, selecionar a região e consultar as bolsas disponíveis para a sua região. Não precisa comprovar renda nem apresentar nota do Enem.

