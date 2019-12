Cresce número de vagas para estagiários e aprendizes em 2019

De janeiro a outubro o aumento foi de 3,7%

As vagas de estágio e aprendizagem tiveram aumento de 3,7% entre janeiro e outubro de 2019, de acordo com dados do Centro Integração Empresa-Escola (CIEE), que atende 310 mil estagiários e aprendizes em 20 estados do país. Para o ano de 2020, a estimativa é a de que só no primeiro trimestre estejam abertas 85 mil vagas para esse público.

Este ano, considerando todos os segmentos de contratação – público e privado – as vagas mais procuradas para estágio entre os estudantes de nível superior foram para os cursos de Direito, seguidas de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Ciências da Computação. Já para os estudantes de nível técnico a lista é liderada pelo curso de Administração, Enfermagem, Informática, Segurança do Trabalho e Eletrotécnica.

Para a estudante do 7º semestre de Jornalismo, Larissa Mesquita, o estágio é a oportunidade que o estudante tem para colocar em prática o que aprende em sala de aula. Ela faz parte da estatística daqueles que conseguiram um espaço no mercado de trabalho através do CIEE. “Em particular, o estágio me proporciona uma experiência única. Me mostrou do que eu sou capaz como profissional e como ser humano, afinal, eu preciso todos os dias praticar o coletivo junto aos meus colegas de trabalho”, afirma.

Lei da Aprendizagem

Sancionada em 2000, a lei determina que uma cota entre 5% e 15% das vagas das companhias consideradas de médio e grande porte sejam destinadas para jovens entre 14 a 24 anos incompletos, desde que seja estudante dos ensinos fundamental, médio, técnico ou formado.

