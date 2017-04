Criança cai em máquina de lavar e morre no Marajó

Uma criança de dois anos e meio foi encontrada morta dentro de uma máquina de lavar em uma casa no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no início da manhã do último sábado (15). A morte está sendo tratada como acidental.

De acordo com informações de familiares, o garoto morava em uma casa com mais seis irmãos, a mãe e o padrasto, em uma residência atrás do cemitério Recanto da Paz.

A família tinha acabado de tomar café da manhã, e a mãe do garoto estava cuidando do caçula da casa, uma criança de colo. A máquina de lavar fica no quintal da residência, onde as outras crianças estavam brincando.

Ao ver a máquina de lavar espumar, o menino de dois anos e meio tentou pegar a espuma com uma caneca. Para isso, ele teria subido em algumas cordas e se inclinado sobre a máquina.

A criança caiu no equipamento e foi resgatada alguns minutos depois por um dos irmãos dele e pelo padrasto, de acordo com a família. Eles ainda tentaram realizar primeiros socorros na vítima, sem sucesso.

O menino ainda foi levado para o Hospital Municipal de Breves, mas chegou ao local sem vida. Segundo laudo médico, a causa da morte, inicialmente, foi afogamento.

Ainda não há informações se a polícia está realizando investigação sobre a morte da criança.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...