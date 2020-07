Criança de 1 ano e cinco meses vence a Covid-19 em Altamira

O pequeno Lucas Gabryell, de 1 ano e cinco meses, recebeu alta médica no final da tarde desta terça-feira (30), depois de nove dias internado no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, sudoeste paraense. Lucas estava em tratamento pelo novo coronavírus (Covid-19).

Durante a sua saída do hospital, no colo da mãe Cinara Soares, foi um momento de muita alegria para os colaboradores da unidade.

Referência no atendimento da Covid-19 na região, o HRPT é uma unidade do Governo do Estado e gerenciada pela Pró-Saúde.

O trabalho desenvolvido por todos os colaboradores no hospital estimula sempre uma despedida com salva de palmas e alegria na alta de pacientes recuperados da doença.

Com o pequeno Lucas não foi diferente, mas pela sua idade e ainda tão novo enfrentando uma doença séria, a unidade aproveitou para movimentar o corredor principal do HRPT, que logo se encheu de balões brancos e muita festa para a despedida do paciente mirim.

Emocionada, a mãe de Lucas não resistiu e chorou, ficou sem palavras, mas depois aproveitou para a agradecer a assistência disponibilizada ao filho durante todos os dias de internação. “A equipe cuidou muito bem dele, nunca imaginei que um dia passaria por isso na minha vida, mas graças a Deus meu filho está voltando pra casa hoje”, comemorou Cinara.

A partir de agora, Lucas irá continuar o tratamento cumprindo o isolamento domiciliar e sendo monitorado diariamente.

OUTRAS VITÓRIAS

O dia também foi especial para Eliana da Silva, de 62 anos, e Luiz Carlos Santos, de 37, que deixaram a unidade recuperados após 31 e 5 dias, respectivamente, de internação.

“Meu maior medo era não poder voltar a ver minha família, mas, graças a Deus, hoje estou feliz de estar voltando pra casa, obrigada a todos”, celebrou Eliana.

O marido de Eliana, o aposentado Francisco Cardoso da Silva, de 56 anos, foi às lágrimas ao encontrar a esposa. Para ele, a fé foi uma aliada na recuperação. “É um momento de muita felicidade. Ainda existem pessoas que não acreditam nesse vírus, mas, se eles passassem pelo que nós passamos, não pensariam assim”, desabafou.

Com as altas de hoje, o HRPT alcança a marca de 91 pacientes recuperados da Covid-19, que retornaram para seus lares. A unidade é referência para mais de 500 mil pessoas nos nove municípios da região do Xingu. A unidade presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Por:DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...