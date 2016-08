Criança de 4 anos é atirada de ponte a 7 metros de altura .

Na imagem, repercutida pelo portal inglês “Daily Mirror”, é possível ver a criança caindo. Caso aconteceu nos EUA Uma criança de 4 anos foi arremessada de uma ponte em Devonshire, na cidade americana de Montesano, Washington, na última quarta-feira. Neste fim de semana, o vídeo com a cena viralizou nas redes sociais. Na imagem, repercutida pelo portal inglês “Daily Mirror”, é possível ver a criança caindo. Na web, o homem que teria originalmente publicado o flagrante escreveu:“Isso é o que acontece quando alguns pais simplesmente não se importam. Eu e meus amigos presenciamos uma mulher deixar um estranho jogar seu filho de 4 anos ponte abaixo para se divertir”. O responsável por filmar, Kaylub Fawley, afirma que a criança foi lançada por um desconhecido, apesar de sua mãe estar presente. Na água, também parece haver outro adulto. O menino não teve ferimentos, mas a polícia está cuidando do caso e observou que os visitantes estavam dentro de uma área de acesso restrito. Kaylub, assim que gravou a cena, chamou a polícia. Tanto a mãe como o homem responsável por jogar a criança estão sendo processados por maus-tratos.

