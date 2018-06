Criança de 4 anos morre afogada em buraco aberto para exploração de garimpo em MT

Menino brincava perto do buraco acompanhado do pai e de outra criança. Segundo a Polícia Civil, o buraco fica a cerca de 150 metros da casa da família.(Foto:Divulgação)

Um menino de 4 anos de idade morreu após se afogar em um buraco com água, aberto para exploração de garimpo, em uma fazenda localizada em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, nesse domingo (17). A identidade da vítima não foi informada.

Segundo a Polícia Civil, o buraco fica a cerca de 150 metros da casa onde a família da vítima mora.

Conforme a polícia, o menino brincava na região acompanhado do pai e de outra criança, quando acabou se afogando. O pai relatou que tentou, mas não conseguiu salvar o filho.

A Polícia Militar foi acionada e o corpo do menino foi encontrado cerca de meia hora após o desaparecimento. As pessoas que estavam no local tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

A Polícia Civil, então, foi acionada e esteve no local, acompanhada de uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...