Criança de apenas três anos morre atropelada por caminhão em Águas Lindas

Uma criança morreu no final da manhã desta sexta-feira (13) após ser atropelada por um caminhão no Conjunto Olga Benário, localizado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua.

