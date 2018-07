Criança de cinco anos morre esmagada por tora de madeira no MT

Criança de cinco anos morre esmagada por tora de madeira na MT-140 entre Sinop e Santa Carmem

(Foto: Wagner Baú)- Uma criança de cinco anos morreu esmagada por uma tora de madeira na noite da última sexta-feira (27), no pátio de uma madeireira às margens da MT-140, que liga Sinop a Santa Carmem.

De acordo com informações, o menino estava brincando com outras crianças em uma pilha de toras, quando uma rolou para cima dele.

As outras crianças não se feriram. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, quando chegaram ao local, o menino já estava sem vida. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) esteve no local levantando informações sobre o acidente.

Fonte: Olhar Direto

