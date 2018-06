Criança de dois anos morre após ser estuprada pelo pai em Pernambuco

Um agricultor de 38 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (7) suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos e 11 meses na cidade de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, a criança foi levada pela mãe para o Hospital Municipal Dr. Francisco Simões de Lima apresentando febre e dores no corpo. Ao chegar no local, a equipe médica detectou que a menina havia sido vítima de violência sexual. O quadro clínico da criança evoluiu e ela faleceu.

A equipe do hospital informou o caso à polícia, que prendeu o pai da criança em flagrante, já que a mãe informou que ele cuidava da filha. Segundo a polícia, a mãe não sabia que a menina havia sido vítima de violência.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste do Estado, para identificar o que ocasionou a morte.



Fonte: UOL

