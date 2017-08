Criança de dois anos morre em acidente ao correr para abraçar o pai

A Polícia Civil vai investigar o caso e o motorista pode responder por homicídio culposo (quando não há intensão de matar). Ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A caçamba estava em serviço para a prefeitura do município.

Segundo informações de testemunhas, a menina teria corrido para abraçar o pai, Abraão Mendonça, que trabalha na limpeza pública, quando o motorista deu ré na caçamba e atingiu a vítima. O pai estava com outros funcionários no momento da tragédia.

Uma menina de dois anos morreu atropelada nesta quarta-feira (09), em um grave acidente com uma caçamba no município de Senador José Porfírio, no Baixo Xingu.

