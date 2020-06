Criança de onze anos morre em acidente com arma de fogo em igarapé de Moju

Menino estava apanhando açaí com a mãe quando acionou uma espingarda, que disparou e o atingiu (Foto:Reprodução)

No final da manhã desta quinta-feira (04), um menino de onze anos morreu em um acidente com uma arma de fogo em Moju, município do nordeste paraense. O menino estava com a mãe apanhando açaí quando, em um descuido, acabou acionando uma espingarda que estava dentro de uma embarcação.

Segundo informações repassadas pela 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o caso foi pouco antes do meio-dia, na área do Igarapé Camurituba, que fica na comunidade de Vila Bufete. Segundo o relato de uma familiar da vítima que falou com a polícia, a criança estava com a mãe e um primo em um casco, pequena embarcação usada para navegação nos rios da região, quando sofreu o acidente.

Eles apanhavam cachos de açaí na margem do igarapé quando o menino, que estava na água, resolveu voltar para o casco. Para não molhar a arma de fabricação caseira, o menino a empurrou antes de subir na embarcação, o que fez com que a espingarda disparasse e o atingisse.

A criança foi ferida por um disparo de arma de fogo, que atingiu seu peito no lado esquerdo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município, o menino foi socorrido pelos familiares e trazido para Unidade Mista de Saúde (UMS) de Moju, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Segundo a PM, a mãe da criança estava em estado de choque e, por isso, um familiar foi quem falou com as autoridades. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia Civil da cidade, que investiga a morte do garoto.

