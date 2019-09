Criança de seis anos esfaqueia primo durante brincadeira no Pará

(Foto:Reprodução)-Uma brincadeira entre um menino de seis anos e um adolescente de 13 anos quase acaba em tragédia, na manhã desta quarta-feira (4), dentro de um condomínio residencial na cidade de Parauapebas, sudeste paraense, quando um dos garotos esfaqueou o outro nas costas.

De acordo com o portal Papo Carajás, o caso ocorreu no residencial Alto Bonito, quando dois primos estavam brincando de luta. A criança de 6 anos usou uma sacola pra bater no garoto de 13 anos, mas, dentro do saco, havia um faca.

O objeto perfurou as costas do adolescente, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Jardim. Ele não corre risco de morte.

A vítima do golpe reafirmou a versão do acidente a um repórter do portal Papo Carajás.

