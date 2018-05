Criança é a sétima morta com suspeita de raiva humana no Pará

Uma criança de oito anos é a sétima vítima fatal com suspeita de ter contraído o vírus da raiva humana. Ela estava internada na Santa Casa, em Belém, e faleceu ontem (16).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), outros três pacientes permanecem internados no mesmo hospital e mais quatro estão recebendo cuidados médicos no município de Breves, na Ilha do Marajó. Todos permanecem em estado grave.

Coletas sorológicas foram realizadas em todos esses pacientes internados, inclusive nos que vieram a falecer. A Sespa encaminhou todas as coletas para o Instituto Pasteur, em São Paulo, referência no diagnóstico de raiva.

As equipes da Vigilância Epidemiológica e Vigilância em Saúde estão desde o dia 4 de maio no município de Melgaço, na Ilha do Marajó, onde surgiram os casos suspeitos para investigar, juntamente com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e Ministério da Saúde, cada caso.

Todos apresentam quadro semelhante, com sinais e sintomas como febre, dispneia, cefaleia, dor abdominal e sinais neurológicos – paralisia flácida ascendente, convulsão, disfagia (dificuldade de deglutir), desorientação, hidrofobia e hiperacusia (sensibilidade a sons, principalmente agudos).

