Criança é diagnosticada com sarampo, o segundo caso confirmado em Santarém

Menina de um ano e seis meses está internada em uma sala isolada no Hospital Municipal

(F0t0: Jeciele Aguiar/Arquivo Pessoal) – Uma criança de um ano e seis é o segundo caso confirmado de sarampo em Santarém, no oeste do Pará. A informação foi divulgada pelo Hospital Municipal (HMS), onde a menina está internada. A mãe conta que ela foi diagnosticada com a doença nesta terça-feira (31), três semanas após ser vacinada. Segundo o HMS, o quadro clínico dela é estável até o momento.

No início, a menina teve febre e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento 24h (Upa-24h). “Ela tomou a vacina, aí as enfermeiras disseram que tinha uma reaçãozinha de febre, mas essa reação dá só dois dias de febre. E ela deu duas semanas de febre. Corri para a Upa. Só ia e passavam medicamento, só tomava dipirona e voltava para casa”, disse Jeciele Aguiar.

Ainda segundo a mãe, há cerca de duas semanas, a criança acordou com tremores e foi outra vez levada para a UPA-24h. Desta vez, a menina já apresentava algumas manchas pelo corpo. O diagnóstico dado foi uma possível infecção no sangue.

“Passou uma pomada, passei na criança e nada. Eu pedi do médico se não tinha como fazer alguma coisa. Ele passou um exame de sangue. O pessoal do municipal disse que ia em casa fazer o exame do sarampo, mas nunca apareceram”, completou.

No dia 27 de julho, a mãe disse ainda que a menina amanheceu outra vez com febre alta. Fo aí que ela buscou ajuda no Pronto Socorro Municipal. A menina foi atendida e examinada por um clínico geral e internada logo em seguida.

“Ele disse que era só uma reaçãozinha da vacina que ela tinha tomado e passou um remédio para a febre e outro remédio. Fizeram um exame, fizeram tudo a inda disseram que não era. Hoje a médica veio aqui e disse mesmo que ela está com sarampo”, falou.

Por: G1 Santarém 31 de Julho de 2018 às 20:55 Atualizado em 31 de Julho de 2018 às 20:55

