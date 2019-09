Criança é feita refém e fica ferida em penitenciária de Santarém

(Foto:Reprodução/Clenildo Amaral)-Uma criança de oito anos ficou ferida após ser feita refém por um detento nesta sexta-feira (13) no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém, oeste paraense.

De acordo com a polícia, “Paulinho” estava preso em Belém e foi à Santarém participar de uma audiência. Ele aguardava na unidade penitenciária, que recebia familiares de detentos para mais um dia de visitas.

Na ocasião, uma mulher e o menino foram surpreendidos pela atitude de Paulinho, que os tomou como reféns. Durante intervenção de policiais do Comando de Operações Penitenciária (Cope), um vidro foi quebrado e atingiu a criança no abdômen; ela recebeu atendimento médico e está estável.

A polícia afirma que Paulinho é suspeito de cometer nove homicídios em Santarém, além de ser integrante de uma quadrilha do “Lota e Lotinha da Grande Área” do bairro do Amparo.

O DOL tentou contato com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, mas sem retorno.

(Com informações de Edinei Silva e Clenildo Amaral)

Por:DOL

