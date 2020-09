Criança encontra cobra sucuri em piscina de resort em Goiás

Sucuris, também conhecidas como Anaconda, são animais comuns na fauna brasileira (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O que era para ser um passeio tranquilo junto à natureza, acabou se transformando em um grande susto para Heitor Alves do Carmo, de 8 anos. É que o menino nadava em uma das piscinas naturais do Parque das Fontes, uma área exclusiva para hóspedes do Rio Quente Resorts, em Goiás, quando avistou uma sucuri nadando pelo local nesse sábado (5/9).

Segundo relatos da mãe de Heitor, Daysa Alves de Souza, o menino saiu de perto da cobra assim que a avistou. Logo depois, a família fez um vídeo do animal.

“Estava no Parque das Fontes, e meu filho sabe nadar muito bem, a gente fica de olho. Ele chegou na parte onde sai uma água quentinha. Quando ele sentou, a sucuri estava do lado dele. Ele se assustou demais e saiu correndo”, declarou a mãe, em entrevista ao portal G1.

Ela ainda afirmou que o filho recebeu um “livramento” pois, segundo Souza, a sucuri poderia ter se “enrolado nele, e asfixiado, por mais que ele saiba nadar, (é) bem perigoso. Situação bem traumática”, relatou a mãe.

Em nota, o Rio Quente Resorts afirmou que a sucuri estava em uma área em que “não é permitida a entrada de hóspedes” e que os funcionários do hotel evacuaram a piscina assim que souberam do ocorrido “para tentar fazer a captura da cobra e a soltura em outra área da natureza.

Apesar do susto e apreensão normal de todos, a cobra estava em uma área restrita e acabou voltando para a mata”, reforçou o texto.

A mãe de Heitor contesta essa versão. Segundo ela, a criança estava na piscina e não havia sinalização de que seria proibida a entrada de banhistas no local.

Souza informou também que não foi procurada por nenhum funcionário do hotel para qualquer apoio ou esclarecimento.

Leia a nota completa do Rio Quente Resorts:

Neste sábado, dia de setembro, o Rio Quente, localizado em uma área de mais de 1.000.000 m² em meio à natureza exuberante do cerrado brasileiro na cidade de Rio Quente (GO), foi surpreendido com a presença de uma cobra sucuri que estava em uma das nascentes do Parque das Fontes, que é separada por uma grade da piscina. Nessa nascente não é permitida a entrada de hóspedes.

No mesmo momento em que a equipe do resort teve ciência, a piscina foi evacuada para tentar fazer a captura da cobra e a soltura em outra área da natureza. Apesar do susto e apreensão normal de todos, a cobra estava em uma área restrita e acabou voltando para a mata.

O Rio Quente reforça que preza pela segurança dos seus hóspedes e também pela preservação do ecossistema local, fazendo vistorias permanentes e mantendo equipe treinada para lidar com situações como estas.



