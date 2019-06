Criança encontra corpo de homem morto com 42 facadas em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Delegacia de Homicídios de Marabá foi informada pela central de denúncias por volta de 7h30 da morte. Segundo a Polícia, uma criança que passava pela Avenida Um, do residencial Magalhães por volta de 7h e viu a porta aberta da casa da vítima foi quem achou o corpo. Erisvaldo morava no local há cerca de 3 meses.

A morte brutal de Erisvaldo Ferreira Sousa, de 36 anos, chocou os moradores e autoridade de Marabá, já que o homem foi encontrado sem vida dentro de sua casa com, aproximadamente, 42 facadas. Os ferimentos foram os contabilizados pela perícia no local, mas a Polícia Civil informou que apenas exames mais específicos podem contabilizar o número exato de ferimentos.

