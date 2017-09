Criança morre atropelada por trem enquanto brincava com irmão em vagão

Um menino de 5 anos foi atropelado por um trem enquanto brincava com o irmão embaixo de um dos vagões. A vítima, segundo informações da Polícia Militar, não conseguiu sair a tempo. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (14), no bairro do Carmo, em São Roque, interior de São Paulo.

