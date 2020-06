Criança morre de fome após ser trancada em armário pelos pais

(Foto: Reprodução) – Um menino de 6 anos, identificado como Deshaun Martinez, morreu após ser trancado pelos pais dentro de um armário no apartamento da própria família. A criança foi encontrada com o peso muito abaixo do que é considerado normal para a idade do mesmo. O crime ocorreu nos Estados Unidos.

A criança foi encontrada morta no início do mês de março, porém, o resultado do exame de autópsia foi divulgado somente nesta semana.

O garoto e um irmão mais velho ficavam trancados durante cerca de 16 horas por dia no armário. Quando foi encontrado, Deshaun pesava pouco mais de 8 quilogramas, o mesmo peso de quando tinha apenas 1 ano de idade.

Os pais do garoto, Elizabeth Aschibeque e Anthony Martinez, foram acusados de assassinato, sequestro e abuso de crianças. A avó das crianças, Ann Martinez, também vai responder pelos mesmos crimes.

Em depoimento, a mãe do menino disse que o mesmo foi “alimentado muito”, mas que ganhou pouco peso. Já o pai alegou que o orçamento da família era muito limitado para comprar alimentos.

Segundo um médico legista, o garoto tinha um “estado de fome que não sustenta a vida”.

Os promotores de justiça estão analisando se devem aplicar pena de morte no caso. O prazo para a decisão é julho deste ano.

Com informações do Metrópoles

