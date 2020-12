Criança que estava em veículo sem cadeirinha, fica ferida em acidente de trânsito em Santarém

BOAT registrou pelo menos três acidentes no domingo (6).

Uma criança de aproximadamente dois anos foi vítima de um acidente de trânsito no domingo (6) em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito (BOAT), a criança não estava na cadeirinha, o que é obrigatório por lei.

O acidente aconteceu na avenida Bartolomeu de Gusmão no cruzamento com a travessa Barjonas de Miranda. A batida envolveu dois veículos de passeio. A criança foi levada para o Pronto Socorro Municipal.



Foto: Boat/Divulgação

Por: G1 – Santarém

