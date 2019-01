Criança que mora em alvorada da Amazônia-PA, desaparece na BR 080 e pais estão desesperados

(Foto:Reprodução)- Uma criança de 2 anos de idade desapareceu no último domingo dia 18, na BR 080 próximo do distrito de União do Norte, segundo informações do pai o pastor Flávio da Conceição Silva eles moram atualmente em Alvorada da Amazônia distrito de Novo Progresso – PA e estavam em viagem para Paraíba e quando retornavam decidiram almoçar na casa de um familiar residente na gleba São Luiz distante 40 km de união do norte.

Quando aproximadamente 5 horas da tarde a criança desapareceu , ai começou todo desespero e procura pelo pequeno Flavinho, a família acredita que ele deve ter ido até a estrada e de lá alguém o levou, já que não seu ouviu grito e nem choro, segundo informações Flavinho estava brincando com outras crianças no quintal da casa e por uma distração de 15 minutos ninguém mais o viu.

O pastor Flávio já morou em Cachoeira da Serra-PA e esteve no comando da igreja Assembléia de deus no anos de 2006 a 2009, qualquer informação favor ligar para o telefone (66) 3575-2385 ou (93) 9.8110-4388, até o fechamento desta matéria a criança ainda não tinha sido encontrada.

