Criança recém nascida é salva por policiais no município de Alenquer

Na noite do último domingo 14 de julho de 2019, por volta das 23:15hrs, o SD MANCIO chegando em sua residência, no bairro Anigal, Alenquer -PA, após o término de serviço foi abordado pela Sra; Larisse Nascimento de Amorim, de 22 anos, que estava muito desesperada, dando conta que sua filha Lais Amorim dos Santos, recém nascida de apenas 11 dias de vida encontrava-se em estado crítico com quadro clínico de bronqueo-aspiracão devido a ingestão irregular de leite materno.

Ao receber a pequena Lais Amorim dos Santos, em mãos, o militar percebeu que a mesma estava em quadro cianótico (com a coloração da pele e lábios roxeados). O policial observando os protocolos de primeiros Socorros para estes casos orientou sua esposa a pedir Socorro e que a mesma acionou ligando para a GU de serviço.

Enquanto aguardava, o militar iniciou as manobras de primeiro atendimento, com compressões, ventilação, liberação e alinhamento das vias aéreas.

Foi então que, uma guarnição chegou ao local composta de policias militares ao comando da GU o SGT Braga, CB Daniel e o investigador de polícia civil, IPC Carioca, os quais se depararam com a criança desfalecida e que imediatamente a criança foi colocada na viatura policial e iniciou-se o deslocamento para o hospital Santo Antônio.

Durante o trajeto, dentro da viatura os policias SGT Braga, CB Daniel, SD Mãncio e IPC Carioca fizeram várias manobras de insuflação pulmonar, conseguindo fazer a reanimação da criança que voltou a respirar. Ao chegar no hospital com a criança restabelecida foi entregue aos profissionais de plantão do hospital para o 2° atendimento.

Graças a Deus se não fosse a presteza dos policias no atendimento a pequena Lais Amorim dos Santos de apena 11 dias, a mesma poderia não ter resistido.

Após o fato ocorrido os policias envolvidos nesta ocorrências ficaram tomados de sentimentos de gratidão e satisfação por salvar a vida da pequena Lais Amorim.

Parabéns aos policiais envolvidos na missão de Salvar a vida dessa criança.

Fonte: Blog’s Plantão 24horas News e Yokin Paranatinga

