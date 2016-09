Criança ressuscita irmão afogado seguindo instruções pelo telefone

Um garoto de 9 anos na Alemanha foi saudado pela mídia local como herói por ter ressuscitado seu irmão de 2 anos depois que este caiu em uma piscina.

Os irmãos estavam sozinhos com a avó em sua casa em Korbach, na região central do país.

Quando a avó foi procurar uma fralda, Rudolf, o menino mais novo, foi ao jardim e caiu na piscina.

Ele foi encontrado pela avó boiando de barriga para baixo na piscina. Ele não estava mais respirando, quando foi retirado pela avó e pelo irmão mais velho, Markus.

Markus ligou para os serviços de emergência porque a avó, de origem russa, não fala bem alemão.

Ele recebeu instruções sobre como massagear o coração e fazer respiração boca a boca. Rudolf voltou a respirar antes da chegada dos paramédicos, e foi levado de helicóptero a um hospital em Marburg, ao norte de Frankfurt.

A equipe de socorro elogiou as ações do garoto, dizendo que Markus seguiu as instruções à risca, apesar de seu pânico inicial.

BBC

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...