Criança se queima após dormir em cima do celular

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada, com informações do G1

O fabricante do aparelho disse, por meio de nota, que vai fazer uma análise no celular para saber o que causou a queimadura na criança.

A menina teria pegado o celular quando eles estavam dormindo para jogar. Ela acabou pegando no sono e passou a noite em cima do aparelho. Ao acordar, ela já estava com a queimadura nas costas, que começou a doer horas depois. Ainda segundos os pais, o telefone não estava conectado na tomada.

You May Also Like